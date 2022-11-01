Лозанна, Швейцария, , 15:51 — REGNUM Федерация бобслея России должна выплачивать ежегодный членский взнос в Международную федерацию бобслея и скелетона (IBSF) в полном объёме. Об этом 1 ноября заявил исполнительный директор IBSF Райк Бауэрфейнд.

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По словам Бауэрфейнда, IBSF не приостанавливала членство Федерации бобслея России.

«Поэтому для неё действителен полный членский взнос в размере €400, который был уплачен», — сказал Бауэрфейнд.

Напомним, российские спортсмены по решению временно лишены права выступать на международных соревнованиях.

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