Лозанна, Швейцария, 1 ноября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Федерация бобслея России должна выплачивать ежегодный членский взнос в Международную федерацию бобслея и скелетона (IBSF) в полном объёме. Об этом 1 ноября заявил исполнительный директор IBSF Райк Бауэрфейнд.

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По словам Бауэрфейнда, IBSF не приостанавливала членство Федерации бобслея России.

«Поэтому для неё действителен полный членский взнос в размере €400, который был уплачен», — сказал Бауэрфейнд.

Напомним, российские спортсмены по решению временно лишены права выступать на международных соревнованиях.