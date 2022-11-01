Сан-Сальвадор, , 15:51 — REGNUM Сальвадор ожидает туристический бум в последние месяцы года, который позволит ему приблизиться к 2,4 миллиона иностранных туристов. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на заявления властей.

Карта-флаг Сальвадора Thommy

Эта оценка была подтверждена министром туризма Мореной Вальдес, которая сообщила, что число посетителей страны скоро превысит количество посетителей до пандемии коронавируса.

Несколько месяцев назад международные туристические организации включили Сальвадор в число 16 стран, которые восстановили свои позиции после кризиса, вызванного этим заболеванием в мире.

«По данным Всемирной туристской организации, мы входим в число 16 стран, которые восстановились [в туристической сфере] лучше всех», — сказала министр.

По её словам, в Сальвадоре фиксируется приток иностранных туристов из США и Канады: «Эти туристы остаются здесь дольше, в среднем на четыре недели, и тратят больше».

Таким образом, так называемая индустрия отдыха позиционируется как одна из движущих сил местной экономики и, по словам министра, до сентября уже принесла доход в размере 1,8 млрд долларов.

По мнению Вальдес, решающее влияние на подъем туризма оказала концентрация правительства на улучшении стандартов безопасности, которые прошли путь от худших показателей в мире до признания одними из лучших: «Вопрос безопасности для туризма очень важен. Когда меня спрашивают об успехе [в сфере безопасности], я отвечаю, что это благодаря правильным решениям, принятым правительством».