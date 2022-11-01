Москва, , 15:50 — REGNUM Ввести налог на выход из гражданства Российской Федерации предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября.

Паспорт гражданина России Studsovetmsudt.ru

«Нам обязательно нужен «налог на выход». Будем готовить соответствующие предложения», — заявил Миронов.

Парламентарий обратил внимание на заявление бизнесмена Олега Тинькова о выходе из гражданства РФ.

«Тиньков уже успел получить гражданство Соединенных Штатов и выйти из него. Тогда минюст США обвинил Тинькова в налоговом мошенничестве в форме сокрытия активов и дохода на сумму 1 млрд долларов, его арестовали в Лондоне по американскому ордеру. С этими ребятами не забалуешь! А у нас все просто: захотел выйти из гражданства — получи бумажку и гуляй на все четыре стороны. С этим пора заканчивать!» — убежден лидер СРЗП.

По словам основателя банка, его якобы вынудили продать принадлежавшую долю в кредитной организации «за копейки» после высказанной им публично критики в адрес спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации б. УССР. Он заявил об этом 2 мая 2022 года в интервью The New York Times. Позже Тиньков опубликовал в соцсети пост об отказе от российского гражданства, позже он его удалил.

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