Брянск, , 15:49 — REGNUM В 2022 году в Брянской области на модернизацию существующих и строительство новых котельных из регионального бюджета направлено 280 млн рублей, построено четыре новых объекта. Об это 1 ноября в социальных сетях сообщи губернатор Александр Богомаз.

На котельной Александр Колпаков © ИА REGNUM

Современные котельные появились в Злынке, Городище Погарского района, Лесном Суражского района, санатории «Снежка» Брянского района. Кроме того, ведётся первый этап реконструкции квартальной котельной на улице Степной в Брянске. Все объекты находятся в процессе пуско-наладки.

В целом, в 2022 году в регионе к отопительному сезону подготовлено 1 223 котельных, 1122,7 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

«Благодаря модернизации и строительству новых котельных, замене ветхих и аварийных сетей снизились риски возникновения нештатных ситуаций, в результате которых ранее без тепла оставались не отдельные дома, а целые микрорайоны. Повысилась безопасность и надежность теплового хозяйства региона, снизились издержки. Это позволило дополнительно выделять значительные средства для проведения работ по реконструкции и техническому перевооружению теплохозяйства», — пояснил губернатор.

С 2017 года в Брянской области за счёт средств регионального бюджета построено 14 и реконструировано 19 котельных на общую сумму почти 885 млн рублей.