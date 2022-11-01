Брянск, 1 ноября 2022, 15:49 — REGNUM В 2022 году в Брянской области на модернизацию существующих и строительство новых котельных из регионального бюджета направлено 280 млн рублей, построено четыре новых объекта. Об это 1 ноября в социальных сетях сообщи губернатор Александр Богомаз.
Современные котельные появились в Злынке, Городище Погарского района, Лесном Суражского района, санатории «Снежка» Брянского района. Кроме того, ведётся первый этап реконструкции квартальной котельной на улице Степной в Брянске. Все объекты находятся в процессе пуско-наладки.
В целом, в 2022 году в регионе к отопительному сезону подготовлено 1 223 котельных, 1122,7 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.
С 2017 года в Брянской области за счёт средств регионального бюджета построено 14 и реконструировано 19 котельных на общую сумму почти 885 млн рублей.