Казань, , 16:46 — REGNUM В Татарии торгово-экономическое сотрудничество базируется на высоком экономическом потенциале республики. Об этом 1 ноября в ходе заседания Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом, заявил председатель Госсовета РТ, председатель координационного совета по делам соотечественников при главе РТ Фарид Мухаметшин.

Спикер Госсовета Татарии Фарид Мухаметшин Пресс-служба Госсовета Татарии

«В прошлом году, по данным Банка России, в Татарстан поступило 388 млн долларов прямых иностранных инвестиций, а это 28,6 млрд. рублей, сумма для нас немалая. Но главное, — это новые контакты и связи для бизнеса. Мы намерены и в этом году активно работать в данном направлении. Несмотря на санкционные трудности, мы не снизили объемы производства», — сказал глава Госсовета РТ.

Ранее ИА REGNUM передавало, правительство продолжит поддержку российского предпринимательства в условиях введения западных санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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