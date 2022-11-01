Казань, 1 ноября, 2022, 16:46 — ИА Регнум. В Татарии торгово-экономическое сотрудничество базируется на высоком экономическом потенциале республики. Об этом 1 ноября в ходе заседания Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом, заявил председатель Госсовета РТ, председатель координационного совета по делам соотечественников при главе РТ Фарид Мухаметшин.

Пресс-служба Госсовета Татарии Спикер Госсовета Татарии Фарид Мухаметшин

«В прошлом году, по данным Банка России, в Татарстан поступило 388 млн долларов прямых иностранных инвестиций, а это 28,6 млрд. рублей, сумма для нас немалая. Но главное, — это новые контакты и связи для бизнеса. Мы намерены и в этом году активно работать в данном направлении. Несмотря на санкционные трудности, мы не снизили объемы производства», — сказал глава Госсовета РТ.

Ранее ИА REGNUM передавало, правительство продолжит поддержку российского предпринимательства в условиях введения западных санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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