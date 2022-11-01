Вашингтон, 1 ноября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Главный грех президента США Джо Байдена за время своего нахождения на посту — отказ от независимости в энергетике, заявил сенатор-республиканец Джон Баррассо в эфире Fox News.

(сс) The White House Джо Байден

«Величайший грех президента Байдена заключается в отказе от энергетической независимости Америки. У нас она была, но сейчас у нас ее нет», — заявил Баррассо.

По его мнению, действующая администрация Белого дома находится под влиянием «климатических экстремистов», которые душат энергетику США.