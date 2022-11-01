Москва, , 15:45 — REGNUM Снижение налога на добавочную стоимость (НДС) может замедлить рост цен, повлиять на повышение спроса и таким образом стимулировать активность на рынке. К такому выводу пришли эксперты АНО «Институт развития предпринимательства и экономики». Результаты исследования, как пишет Лента.ru, обсуждались на круглом столе, организованном Институтом развития предпринимательства и экономики на базе Финансового университета при правительстве РФ. Во встрече приняли участие представители органов государственной власти и бизнеса как со стороны производителей, так и со стороны ритейла.

Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

Как рассказала директор Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова, в сфере доступности продуктов питания преобладают негативные тенденции. Об этом свидетельствуют официальные данные Росстата и других исследований. По ее словам, только на социально значимые товары уходит 10% расходов населения, тогда как на все продовольствие тратится около 38%. Кроме того, снижается покупательная способность и, как следствие, рацион питания отдельных групп населения не соответствуют нормам Минздрава. «Население может позволить себе все меньше. Как результат — в 30% домохозяйств наблюдается недопотребление продуктов питания по семи-восьми категориям товаров из десяти», — продолжила Назарова. Такая ситуация, по ее мнению, с одной стороны, связана как с инфляцией, так и с тем, что рост доходов отстает от темпов роста цен — с 2013 года реальные доходы населения снизились на 4 процента. «Для 31 миллиона граждан требуется более трети их дохода на то, чтобы приобрести социально значимые товары в количестве, рекомендуемом Минздравом», — добавила спикер.

Директор Института развития предпринимательства и экономики заявила, что, по прогнозам аналитиков и ведомств, 2022 год станет самым серьезным кризисом за последние как минимум два десятилетия. Продовольственная инфляция может достичь 25%, реальные доходы могут снизиться до 7%, безработица — вырасти до 9,3%. «С учетом всей неопределенности дальнейшего развития событий, необходимы оперативные меры на опережение», — отметила Назарова.

Как отмечалось в ходе заседания, правительство уже прибегало к снижению НДС в туристической отрасли, авиаперевозках и общепите — что, в целом, может свидетельствовать о популярности этой меры как антикризисной. Несмотря на то, что эффект снижения косвенного налога для разных отраслей остается дискуссионным, осложнившиеся экономические условия требуют оперативных и одновременно взвешенных мер, чтобы сохранить покупательскую способность населения на прежнем уровне. О важности правильного применения такой меры государственной поддержки, как снижение НДС заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. Важно, считает он, использовать снижение НДС в комплексе с другими мерами государственной поддержки, только тогда это приобретает мультипликативный эффект и дает хорошие темпы роста для бизнеса. По мнению Митина, «общее снижение ставки НДС на отдельные товары станет поддержкой не только для производителей продовольствия, но и для всех субъектов, которые участвуют в производстве — транспортировке, реализации социально-значимых товаров». Между тем «сокращение отчисления в бюджет может повлечь дефицит финансирования других важных государственных, в том числе социальные программ».

«Есть не только какие-то положительные возможные эффекты от обнуления ставки НДС, но и есть эффект для бизнеса, — уверен президент Союза операторов торговых автоматов России Леонид Нестеренко. — Снижение ставки позволяет бизнесу больше производить, больше продавать, больше инвестировать в развитие. И это создает некий мультипликативный эффект».