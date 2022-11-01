Ставрополь, , 15:45 — REGNUM Уроженец Ставропольского края Анатолий Ищенко удостоен высокой награды — указом президента РФ Владимира Путина ему присвоено звание Героя России. В бою лейтенант ВС РФ — командир зенитного ракетного взвода сбил пять самолетов и три вертолета противника. Звезду Героя за героизм и мужество, проявленные в ходе выполнения своего воинского долга, вручил Анатолию Ищенко министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Звезда Героя России duma.gov.ru

Как сообщается, в бою лейтенант прикрывал товарищей. Ему удалось не только сбить собственноручно восемь воздушных судов противника, но и добыть важные сведения. Их выдал катапультировавшийся из подбитого самолета летчик, взятый в плен на территории, контролируемой российскими войсками.

Всего взвод под командованием лейтенанта Ищенко ликвидировал 12 самолётов Су-25 и четыре вертолёта Ми-8, пишут «Известия». Свою награду молодой лейтенант считает общей заслугой своего подразделения.