Москва, 1 ноября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Александр Розенбаум признался, что возраст даёт о себе знать, и что он испытывает проблемы со здоровьем. Об этом автор-исполнитель сказал 31 октября 2022 года в выпуске программы «Ты не поверишь».

Правительство Алтайского края Александр Розенбаум

«Это не значит, что я дряхлый и немощный старик, но я как доктор ещё понимаю, что сосуды мои реагируют уже немножко не так», — сказал Розенбаум. Музыкант отметил, что иногда на концерте ему становится не очень хорошо, но подчеркнул, что зрители не должны это видеть. Артист сообщил, что держать себя в форме ему помогает работа. «Ты мужчина, а не размазня», — заявил Розенбаум.

Напомним, в сентябре 2022 года Александр Розенбаум отметил 71-й день рождения. В мае 2022-го он раскритиковал российский шоу-бизнес, назвав его цирком, в котором он не участвовал и участвовать не собирается.