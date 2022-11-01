Москва, 1 ноября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Действительно, популярность отдыха в странах Юго-Восточной Азии, и в частности в Таиланде снова растет среди российских туристов. Эти страны становятся Меккой туризма, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Mariamichelle Таиланд

«Причем спрос растет во всех сегментах. Не только кратковременные туристические поездки, но и растет популярность долговременного пребывания.

Во многом это объясняется низкой стоимостью жилья. Например, средняя цена жилья в Таиланде целиком составляет около $2300–2400, наличие общей комнаты на несколько семей снижает стоимость до $1200–1300, а снять место в общей комнате (аналог нашего хосписа) обойдется в $750–800.

Если брать туристические места, то средний чек на традиционное блюдо тайской кухни будет примерно 300-400 батов ($9–12). Если готовить еду дома, то она обойдется еще дешевле: рис — 40 батов/кг ($1,2), яйца — 42 бата ($1,3) за упаковку из шести штук, курица — 50–70 батов за кг, мясо — от 130 батов за кг), рыба — от 50 батов за кг в зависимости от вида).

Еще один растущий сегмент формируют те граждане, которые пытаются получить визу (например, в США), используя поездку в Таиланд одновременно как отдых и транзит.

Таиланд надеется пополнить топ-3 стран (Турция, Египет и Тунис), также предлагающих путешественникам свои курорты для теплой зимовки. Управление по туризму Таиланда (ТАТ) сделало соответствующее заявление еще в феврале 2022 года.

Привлечение туристов с этих рынков, которые, как правило, остаются дольше, будет ключевым для TAT, поскольку он нацелен на 600 млрд батов ($15,7 млрд выручка и 10 миллионов туристов в этом году) — и все это без учета прибывших китайцев. Таиланд пытается извлечь максимум из ситуации.

Власти Таиланда уже ввели новую версию визы долгосрочного резидента (LTR), ориентированную на привлечение квалифицированных специалистов, состоятельных людей и пенсионеров, предоставляя им возможность длительного проживания в стране (до 10 лет)», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, среди российских граждан в последнее время отмечается повышенный спрос на туры в страны Юго-Восточной Азии.

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