Санкт-Петербург, , 15:54 — REGNUM Жители и гости Санкт-Петербурга, нарушившие правила парковки во дворах, смогут оплатить штраф с 50-ти процентной скидкой, сообщили 1 ноября в пресс-службе Смольного. Возможность применения такого механизма Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) согласовала с Минэкономразвития России.

Парковка на газоне во дворе многоквартирного дома © ИА REGNUM

«Льготный период будет действовать в течение 20 дней с момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении», — уточнили в Смольном, добавив, что проверить наличие штрафов за такие нарушения можно на сайте ГАТИ.

Кроме того, постановление направляется автовладельцу по почте заказным почтовым отправлением или в форме электронного документа через Единый портал Госуслуг в течение трех дней со дня его вынесения.

Отметим, что законом «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» штраф за неправильную парковку во дворах предусмотрен для физлиц в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 150 тыс. до 500 тыс. рублей.

«В этом году вынесено более 17 тыс. постановлений за нарушение правил размещения автомобилей на внутриквартальной территории на сумму 188 млн рублей», — подытожили в Смольном.