Колпино, Санкт-Петербург, 1 ноября 2022, 15:43 — REGNUM Над Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге состоялась церемония отправки во Францию катушки для реактора ИТЭР. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).
Катушка полоидального поля PF-1 для реактора ИТЭР в диаметре составляет девять метров, а весит 160 тонн. Это устройство используется для удержания плазмы в международном экспериментальном термоядерном реакторе ИТЭР.
Катушка представляет собой сверхпроводящий магнит, в основе которого восемь сверхпроводниковых двухзаходных галет. Специалисты судостроительного завода разрабатывали устройство совместно с АО «НИИЭФА» им. Д. В. Ефремова.
«С 2008 года специалистами СНСЗ и НИИЭФА проведена большая работа по созданию технологий и оборудования, отладке технологических процессов, изготовлению квалификационных образцов и, наконец, изготовлению самой катушки», — говорится в сообщении.
При этом представители Международной Организации ИТЭР контролировали соблюдение технологий производства и качество материалов на всех этапах. Отметим, что заключительный этап работы над устройством специалисты завершили в марте 2022 года. Сначала катушка отправится в петербургский порт Бронка, а затем её доставят в Марсель на морском судне.
ИТЭР (ITER) — международный экспериментальный термоядерный реактор типа «токамак». Проект разрабатывается с середины 1980-х годов, сооружение планировалось закончить в 2016 году, однако сроки сдвинулись. Строительство ИТЭР началось лишь в 2010 году, а летом 2020 — началась сборка реактора. Срок окончания постройки запланирован на 2025 год. В создании ИТЭР участвуют страны ЕС, а также Индия, Китай, Республика Корея, РФ, США, Япония и Казахстан.
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