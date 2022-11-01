Колпино, Санкт-Петербург, , 15:43 — REGNUM Над Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге состоялась церемония отправки во Францию катушки для реактора ИТЭР. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

Отправка катушки для реактора ИТЭР Пресс-служба АО «Объединённая судостроительная корпорация»

Катушка полоидального поля PF-1 для реактора ИТЭР в диаметре составляет девять метров, а весит 160 тонн. Это устройство используется для удержания плазмы в международном экспериментальном термоядерном реакторе ИТЭР.

Катушка представляет собой сверхпроводящий магнит, в основе которого восемь сверхпроводниковых двухзаходных галет. Специалисты судостроительного завода разрабатывали устройство совместно с АО «НИИЭФА» им. Д. В. Ефремова.

«С 2008 года специалистами СНСЗ и НИИЭФА проведена большая работа по созданию технологий и оборудования, отладке технологических процессов, изготовлению квалификационных образцов и, наконец, изготовлению самой катушки», — говорится в сообщении.

При этом представители Международной Организации ИТЭР контролировали соблюдение технологий производства и качество материалов на всех этапах. Отметим, что заключительный этап работы над устройством специалисты завершили в марте 2022 года. Сначала катушка отправится в петербургский порт Бронка, а затем её доставят в Марсель на морском судне.

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