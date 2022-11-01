Кишинёв, 1 ноября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Ситуация в Молдавии за последние месяцы только ухудшилась, и нужно быстрее менять власть в стране. Об этом 1 ноября заявил лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

partidulsor. md Акция протеста сторонников партии «Шор» в Кишинёве

«Мы должны прийти к немедленной победе. Победа — это тотальная отставка действующей власти, избрание временного народного правительства, избрание временного народного трибунала и объявление досрочных парламентских выборов», — сказал Шор в видеообращении.

Он объявил, что акция назначена на 6 ноября перед зданием администрации президента. Лидер оппозиции призвал собрать как можно больше тех, кто не доволен сложившимся положением.

Напомним, «Шор» ежедневно проводит протестные акции в Кишинёве с 18 сентября. С 16 октября правоохранители блокируют проходы к местам проведения согласованных воскресных митингов. Также полиция не пускает протестующих к администрации президента.