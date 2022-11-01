Москва, , 15:38 — REGNUM Тема геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны остается крайне актуальной в настоящее время. Об этом 1 ноября заявил доктор исторических наук Олег Назаров, выступая на круглом столе «Горе без берегов»: геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны», который прошел в пресс-центре REGNUM.

Блокада Ленинграда ИА REGNUM

«Три года назад в Санкт-Петербурге вышла книга «Блокада Ленинграда глазами детей и подростков: социокультурный аспект». В ней питерские историки опросили в 2015–2016 годах детей блокады. И те поделились своими воспоминаниями. Так вот, что помнили дети, став уже пожилыми людьми? С чем они прожили всю жизнь? Они помнили голод и то, как они мерзли, помнили артиллерийские обстрелы, помнили бомбежки, болезни. Но кроме этого, дети видели, как на их глазах угасали и умирали их родственники. Некоторые из детей находились в квартирах, где лежали замерзшие трупы их родственников. По несколько дней зачастую. Одна девочка вспоминала, как однажды они с отцом проснулись искусанные крысами. Были и более жесткие воспоминания. И если детей поставили в такие условия, то разве в этом нет признаков геноцида?» — поинтересовался Назаров.

По его словам, тема геноцида советского народа остается крайне актуальной.

«И в том, что наше противостояние с Западом в 2022 году вступило в новую фазу, нет ничего удивительного, — сказал Назаров. — Сегодня на Донбассе украинские нацисты ведут себя так же, как украинские нацисты вели себя в годы Великой Отечественной войны. И в этом совершенно нет ничего удивительного и неожиданного. Философ Александр Зиновьев предупреждал, что демонтажем СССР дело не ограничится. В повестке дня западных элит и демонтаж Российской Федерации со всеми вытекающими отсюда последствиями. Запад не видит за Россией будущего и готов бороться с русским народом. Маски теперь сброшены».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее член Научного совета Российского военно-исторического общества Алексей Плотников заявил, что в России следует возродить Чрезвычайную государственную комиссию по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников.

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