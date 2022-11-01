Новосибирск, 1 ноября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Прокурор Новосибирской области Александр Бучман и губернатор региона Андрей Травников 1 ноября заключили соглашение о сотрудничестве. Документ касается вопросов разрешения обращений граждан, взятых на особый контроль, сообщили в ведомстве.

Прокуратура Новосибирской области Прокурор Новосибирской области Александр Бучман и губернатор региона Андрей Травников

«На особый контроль будут браться обращения граждан, имеющие повышенный общественный резонанс, разрешение которых требует оперативных совместных и согласованных действий, — уточнили в прокуратуре. — Соглашение позволит совместно и оперативно решать особо значимые проблемы жителей региона».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин указ о назначении нового прокурора Новосибирской области. Им стал Александр Бучман.

Читайте также: Назначен новый прокурор Новосибирской области