Донецк, 1 ноября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Киевский район Донецка, а также Красный Партизан и Макеевку. Об этом 1 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что обстрел Киевского района со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 15:20 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 15:22 киевские нацисты выпустили пять снарядов калибра 152 мм по Красному Партизану и в 15:23 — шесть снарядов калибра 155 мм по Макеевке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе выполнения задач в зоне проведения спецоперации погиб заместитель командира батальона «Осетия» Виктор Жидаев. Он спас товарищей ценой собственной жизни.