Владимир, , 15:37 — REGNUM Крупную партию немаркированной табачной продукции изъяли оперативники во Владимире, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Конфискованные сигареты 44.мвд.рф

На стационарном посту ДПС полицейские остановили грузовой автомобиль «МАЗ». В кузове обнаружено семь тысяч пачек табачной продукции различных наименований. Экспертиза установила, что все они имели поддельные акцизные марки. В ходе расследования уголовного дела, оперативники проверили несколько гаражей во Владимире, откуда изъяли ещё более 25 тысяч контрафактных сигарет. Общая сумма изъятой из оборота продукции превысила один миллион рублей.

По словам водителя грузовика, партию табака он приобрёл в одном из соседних регионов для дальнейшей реализации.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.