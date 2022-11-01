Москва, 1 ноября 2022, 15:33 — REGNUM Повышение ставок в России по кредитам, в том числе и по ипотечным, является долгосрочным трендом, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.
Как сообщало ИА REGNUM, по мнению главного эксперта компании «Русипотека» Сергея Гордейко, плановое повышение ипотечных ставок в России может произойти до февраля 2023 года.
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