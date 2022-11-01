Москва, 1 ноября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Повышение ставок в России по кредитам, в том числе и по ипотечным, является долгосрочным трендом, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

Mil.ru Ипотека

«Учитывая то, что ставка состоит из цены ресурсов и надбавки за риск, то стоит ожидать продолжения роста ипотечных ставок.

Это обусловлено ростом обоих составляющих элементов. Банки, в борьбе за привлечение средств клиентов, независимо от ключевой ставки повышают ставки по вкладам, увеличивая тем самым стоимость фондирования.

Также за счет увеличения геополитических и экономических рисков растет надбавка за риск», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению главного эксперта компании «Русипотека» Сергея Гордейко, плановое повышение ипотечных ставок в России может произойти до февраля 2023 года.

Читайте также: Эксперт прогнозирует повышение ипотечных ставок в России