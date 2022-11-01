Париж, 1 ноября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Состоялся новый «продуктивный» обмен мнениями между президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой киевского режима Владимиром Зеленским, сообщает Le Parisien.

Gov.ua Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Франция пообещала киевскому режиму помощь в «восстановлении разрушенной энергетической инфраструктуры» и «укреплении обороноспособности страны».

«Спасибо, мой друг, за вашу непоколебимую поддержку», — написал Владимир Зеленский в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, помощь в размере 100 млн евро получат страны, принимающие беженцев с территории бывшей УССР.