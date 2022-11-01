Донецк, , 15:29 — REGNUM В результате обстрелов киевскими нацистами города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) свыше 3,5 тыс. абонентов Ясиноватского РЭС остались без электроснабжения. Об этом 1 ноября сообщает министерство угля и энергетики ДНР в своём телеграм-канале.

Без света (сс) CWitte

«В 09:05 (совпадает с мск. — Прим. ред.) в результате очередного обстрела Ясиноватой обесточено 29 трансформаторных подстанций, котельная, 3561 бытовых абонентов Ясиноватского РЭС (Минеральное, Яковлевка, Техник)», — говорится в сообщении

Также указывается, что восстановительные работы будут начаты сразу, как это позволит обстановка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Соединённые Штаты приготовили киевскому режиму неожиданный «подарок» в военной сфере, наращивая поставки устаревших противоракетных комплексов, но не таких, какие ожидал Киев.