Москва, , 15:29 — REGNUM Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме подготовили поправки в пакет бюджетных законопроектов, в которых предлагается увеличить предлагаемую на 2023 год величину минимального размера оплаты труда, отметил замруководителя фракции Ярослав Нилов.

МРОТ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в первом чтении нижняя палата парламента приняла правительственный законопроект, согласно которому с 1 января 2023 года МРОТ будет установлен в размере 16 242 рублей в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году.

«Повышение МРОТ до 20 тысяч рублей», — отметил Нилов в своем телеграм-канале, перечисляя предложения фракции.

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