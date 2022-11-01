Ярославль, 1 ноября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В Ярославской области на 94% завершены работы по программе «Наши дворы». Об этом заявил губернатор Михаил Евраев на совещании в региональном правительстве.

Пресс-служба правительства Ярославской области Михаил Евраев на совещании в правительства Ярославской области

К 1 ноября готовы 463 из 493 объектов, которые ремонтировались в рамках губернаторской программы «Наши дворы». Работы завершены уже в 15 районах Ярославской области.

«Большая просьба до 10 ноября все проекты завершить. Дворы должны быть благоустроены в те сроки, о которых мы договаривались. Все штрафные санкции в следующем году будут резко увеличены. Срыв сроков будет очень болезненным для недобросовестных подрядчиков. Все должны знать, что контрактные обязательства необходимо выполнять качественно и вовремя», — обратился Михаил Евраев к подрядчикам.

Напомнил губернатор и про то, что программа будет продолжена в 2023 году. На её реализацию будет направлено 600 миллионов рублей из бюджета области. Помимо этого запланировано благоустройство общественных территорий. Михаил Евраев подчеркнул, что каждый дизайн-проект будет проходить согласование на уровне региона.

«Общественные территории должны быть яркими, необычными и интересными. Благоустройство — это не залитое асфальтом или выложенное плиткой пространство. Обязательно должны быть озеленение, освещение, видеонаблюдение, архитектурная подсветка, зонирование, беговые и велосипедные дорожки, места под общепит, чтобы люди могли спокойно отдохнуть. Это обязательные требования к таким территориям. Проекты, не прошедшие защиту, не будут допущены к реализации», — подчеркнул Михаил Евраев.

Всего запланировано благоустройство 43 объектов в городах и посёлках Ярославской области.