Санкт-Петербург, 1 ноября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства РФ одобрило пять из 22 поданных заявок Ленинградской области на комплексное развитие сельских территорий на 2023–2025 годы и выделило из федерального бюджета на эти цели 581 млн рублей, сообщили 1 ноября в пресс-службе областной администрации.

lenobl.ru Село в Ленобласти

На выделенные в рамках программы «Комплексного развития сельских территорий» финансирование область закупит станции по очистке питьевой воды, построит в ряде населенных пунктов очистные сооружения, отремонтирует сети и водопровод, проведет реновацию шести сельских домов культуры.

«Федеральные средства позволяют нам наращивать объемы строительства и из года в год улучшать условия жизни и работы на селе. Ленинградская область ― среди тех регионов, где ежегодно растет число сельских жителей», ― прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко.

Общая сумма финансирования одобренных Минсельхозом РФ проектов комплексного развития села Ленинградской области составляет 993,7 млн рублей, из них средства федерального бюджета ― 581,1 млн рублей, областного бюджета ― 364 млн рублей.

Добавим, что в 2022 году федеральное финансирование строек на селе в Ленобласти составило 340 млн рублей, общий объем финансирования — 2,3 млрд рублей, работы проходят на 73 объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта.