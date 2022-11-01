Владикавказ, 1 ноября 2022, 15:26 — REGNUM В ходе выполнения задач в зоне проведения спецоперации погиб заместитель командира батальона «Осетия» Виктор Жидаев. Он спас товарищей ценой собственной жизни, сообщил 1 ноября телеграм-канал добровольческих батальонов «Алания» и Осетия».
Как подчеркнули его боевые товарищи, Виктор Жидаев был награждён двумя орденами Мужества, а также медалью «Во славу Осетии», которую две недели назад вручил ему глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Выражая соболезнование родным погибшего, его боевые товарищи пообещали, что продолжат его дело до победного конца. Похороны погибшего замкомандира батальона Виктора Жидаева состоятся 2 ноября в городе Владикавказе.