Владикавказ, 1 ноября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В ходе выполнения задач в зоне проведения спецоперации погиб заместитель командира батальона «Осетия» Виктор Жидаев. Он спас товарищей ценой собственной жизни, сообщил 1 ноября телеграм-канал добровольческих батальонов «Алания» и Осетия».

Память

«При исполнении воинского долга, прикрывая собой товарищей, погиб наш боевой брат, настоящий патриот и герой Виктор Жидаев (позывной «Витос»), заместитель командира батальона «Осетия». Виктор с первых дней СВО добровольцем ушёл защищать национальные интересы нашей страны, имея за плечами огромный боевой опыт», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули его боевые товарищи, Виктор Жидаев был награждён двумя орденами Мужества, а также медалью «Во славу Осетии», которую две недели назад вручил ему глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Выражая соболезнование родным погибшего, его боевые товарищи пообещали, что продолжат его дело до победного конца. Похороны погибшего замкомандира батальона Виктора Жидаева состоятся 2 ноября в городе Владикавказе.