Кишинёв, 1 ноября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Ситуация, сложившаяся на европейском рынке, не позволит снизить тариф на газ для жителей Молдавии, минимум до лета. Об этом на телеканале TV8, заявил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Если сохраниться такая тенденция цен, то, что мы сейчас видим, это ноябрь–декабрь, то я не вижу возможности до 1 июня каким-то образом пересмотреть тариф в сторону его уменьшения», — сказал глава предприятия.

Он отметил, что «Молдовагаз» не дополучила около 5 млрд леев (около 16 млрд рублей) из-за сохранявшегося несколько месяцев разрыва между закупочной ценой и тарифом на газ. Компания намерена сокращать это отклонение.

Напомним, цена на российский газ для Молдавии с октября 2021 года зависит от ситуации на энергетическом рынке Европы. В сентябре 2022 года она выросла до $1883 за 1 тыс. кубометров топлива, а в октябре снизилась до $1031, в связи с переходом на «зимнюю» формулу расчёта. В ноябре ожидается, что за кубометр газа Молдавия будет платить около $700. Тариф в республике оставили такой же, какой приняли в сентябре 29 леев (92 рубля) за куб.