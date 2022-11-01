Грозный, 1 ноября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Россия и Иран начали своповые поставки энергоресурсов, в частности нефтепродуктов, заявил 1 ноября вице-премьер РФ Александр Новак.

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«Уже начаты своповые поставки нефтепродуктов, мы договорились о расширении номенклатуры соответствующих продуктов. Это тоже перспективное направление нашего взаимодействия», — заявил Новак на пресс-конференции по итогам российско-иранской межправительственной комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Новак заявил, что товарооборот между Россией и Ираном с января по август 2022 года вырос в годовом выражении на 36,4%, до $3,3 млрд.

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