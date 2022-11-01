Джакарта, , 15:21 — REGNUM В общей сложности 50 туристических деревень включены в число лучших деревень по версии премии Indonesian Tourism Village Award, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Jean-Marie Hullot

Ряд лучших туристических деревень был объявлен непосредственно министром туризма и креативной экономики Индонезии Сандиагой Уно. Министр ранее посетил 50 деревень, которые получили звание лучшей туристической деревни Индонезии.

«Я ценю 50 лучших туристических деревень, которые стали символом подъема Индонезии и открывают новую завесу в развитии качественного и устойчивого туризма», — заявил министр туризма Индонезии.

По словам Сандиага Уно, премия Indonesian Tourism Village Award стремится стимулировать рост экономики деревень различными способами, одним из которых является туризм. Ожидается, что деревни будут поощрять как местных, так и иностранных туристов приезжать и наслаждаться турами, доступными в деревне.

Чтобы сохранить звание туристической деревни, нужно поддерживать уровень семи аспектов: привлечение посетителей, проживание в семье, цифровые технологии и креатив, сувениры, общественный туалет, соблюдение чистоты, здоровья, безопасности и экологической устойчивости.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии зафиксировало, что 304 человека заразились острой почечной недостаточностью в стране.

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