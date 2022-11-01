Жуков, Калужская область, , 15:31 — REGNUM За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга в рамках специальной военной операции на территории бывш. УССР, указом президента Российской Федерации 24-летний доброволец Файзиев Аслам Анварович посмертно награжден орденом Мужества. Об этом написал в социальной сети глава администрации МР «Жуковский район» Калужской области Анатолий Суярко.

24-летний доброволец Файзиев Аслам Анварович посмертно награжден орденом Мужества Страница главы администрации Жуковского района Анатолия Суярко в социальной сети «ВКонтакте»

«10 сентября 2022 года в бою на территории бывш. УССР, в Харьковской области героически погиб наш земляк Аслам Файзиев. Он был рядовым танкистом, ранее обучался в военной академии. Аслам отправился на фронт добровольцем в июне. Во время нападения противника Аслам ринулся спасать сослуживцев. Ему было всего 24 года. Мы чтим, помним и гордимся вашим сыном! Награда нашла своего героя, низкий поклон вам! Я склоняю голову перед вами, вечная память Герою!», — сказал Анатолий Суярко на церемонии вручении высокой награды солдата его родителям.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мемориальная доска в честь Героя России Владимира Николаевича Игнатова была торжественно открыта на здании школы № 1 в городе Сосенском Козельского района Калужской области. Владимир Игнатов погиб 30 мая, спасая боевых товарищей, во время специальной военной операции на территории бывш. УССР.

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