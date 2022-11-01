Доброволец из калужского города Жукова посмертно награждён орденом Мужества
Жуков, Калужская область, 1 ноября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга в рамках специальной военной операции на территории бывш. УССР, указом президента Российской Федерации 24-летний доброволец Файзиев Аслам Анварович посмертно награжден орденом Мужества. Об этом написал в социальной сети глава администрации МР «Жуковский район» Калужской области Анатолий Суярко.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что мемориальная доска в честь Героя России Владимира Николаевича Игнатова была торжественно открыта на здании школы № 1 в городе Сосенском Козельского района Калужской области. Владимир Игнатов погиб 30 мая, спасая боевых товарищей, во время специальной военной операции на территории бывш. УССР.