София, , 15:21 — REGNUM Болгария и Турция совместными усилиями создадут новый контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе между двумя государствами. Об этом в ходе рабочей встречи на пограничной территории договорились болгарский министр транспорта Христо Алексиев и его турецкий коллега Адил Караисмаилоглу, сообщает 1 ноября БНТ.

Граница stephenwd4h0

По некоторым данным, речь идет о железнодорожном переходе на участке Свиленград (Болгария) — Капукуле (Турция).

Как отметили министры, новая структура позволит в значительной степени снизить нагрузку на действующие пункты пересечения, включая основной в регионе — «Капитан Андреево» — «Капукуле».

Напомним, ранее представители Болгарии и Турции подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве в транспортной сфере и развитии инфраструктуры.