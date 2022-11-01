Москва, 1 ноября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Депутаты фракции ЛДПР подготовили поправки в проект федерального бюджета на 2023–2025 годы, в которых предлагается увеличить объем средств, необходимых для обеспечения жильем отдельных категорий льготников, отметил замруководителя фракции Ярослав Нилов.

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на встрече с главой Минфина РФ Антоном Силуановым Нилов напомнил об указе президента РФ, согласно которому семьи с детьми инвалидами и семьи инвалидов, которые встали на учет до 2005 года, должны быть в полном объеме обеспечены жильем. По его словам, средств, которые заложены в проекте главного финансового документа страны, явно недостаточно для того, чтобы выполнить указ президента.

«Кроме того, внесли поправки в проект федерального бюджета, предусматривающие увеличение объема средств на обеспечение жильём ветеранов боевых действий, инвалидов, а также граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», — отметил Нилов в своем телеграм-канале.