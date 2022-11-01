Москва, , 15:19 — REGNUM Трудно судить, о каких обязательствах нефтяных компаний говорит президент США Джо Байден. Возможно, у его администрации и были какие-то договоренности с ними, когда он своей внешней политикой делал всё, чтобы вытеснить Россию с европейского нефтегазового рынка, но вряд ли они были публичными, так что апеллировать к ним бессмысленно, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Владислав Исаев.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Хотя, несомненно, Байден немало способствовал взлету цен энергоносителей. И не только своими мерами против России, но и испорченными отношениями с Саудовской Аравией, заливанием рынка деньгами от ФРС и в виде бюджетных субсидий в 2021–2022 годах, жесткими экологическими ограничениями в угоду зеленой энергетике.

Но странно требовать от частных транснациональных компаний, чтобы они действовали себе в убыток и поставляли нефть и газ не туда, где за них больше платят, а в США. Тем более, свой главный инструмент для давления на рынок, а именно стратегический запас нефти, американская администрация достаточно сильно истощила, доведя до многолетних минимумов.

Опять же нефтяникам довольно сложно в настоящий момент инвестировать в увеличение добычи, поскольку ставки по кредитам в странах Запада растут, а риск сокращения спроса довольно велик.

Тем не менее, американский президент пытается чего-то требовать от бизнеса. Если так пойдет дальше, можно ожидать от администрации Байдена каких-то шагов в духе Лукашенко или социалистических стран, например, государственного регулирования цен, а то и вовсе национализации нефтяных компаний», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американские нефтяные компании получают сверхприбыль, но не следуют обязательствам по поддержке американского народа, заявил глава Белого дома Джо Байден.

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