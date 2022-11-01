Уфа, 1 ноября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Некоторым специалистам учреждений культуры Башкирии выплатят по 500 тысяч рублей. Об этом сообщил премьер-министр правительства регионаАндрей Назаров на заседании в региональном правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Библиотека

В Башкирии в рамках реализации программы «Земский работник культуры» впервые поддержали специалистов учреждений культуры путем предоставления им единовременных выплат в 2021 году.

«В прошлом году мы впервые реализовали данную программу. Она оказалась очень востребована. В этом году продолжим её реализацию. 30 специалистам учреждений культуры выплатим по 500 тысяч рублей, в результате чего они смогут улучшить свои жилищные условия», — приводит пресс-служба слова чиновника.

Министр культуры БашкирииАмина Шафикова напомнила, что к участию в отборе допускаются муниципалитеты, на территории которых учреждения культурно-досугового типа осуществляют культурно-досуговую и образовательную деятельность, имеющие структурные подразделения в соответствии с требованиями федеральных стандартов.

Премьер министр правительства Башкирии поручил министерству культуры региона с 2023 года такой вид государственной поддержки распространить и на специалистов, в том числе государственных учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах либо городских населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек.