Ульяновск, , 15:18 — REGNUM В Ульяновске в ноябре состоится XII Всероссийский фестиваль студенческого спорта. Он пройдёт с 7 по 13 ноября, ожидается участие свыше 500 человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Футбол Иван Шилов (с) ИА REGNUM

XII Всероссийский фестиваль студенческого спорта состоится в рамках Года студенческого спорта. По данным властей, в нём примут участие команды из 18 регионов России — всего более 500 студентов и аспирантов не старше 25 лет. Ульяновскую область представят 28 спортсменов.

Состязания пройдут по 11 видам спорта, в том числе по баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, самбо, шахматам, лёгкой атлетике, компьютерному спорту.

Соревнования состоятся на семи площадках с 7 по 13 ноября.

Отметим, что Всероссийский фестиваль студенческого спорта проводится ежегодно с 2009 года под общим руководством Минспорта при поддержке Минобрнауки.

Напомним, в августе 2022 года власти заявляли, что в Ульяновской области разрабатывают программу по развитию спорта на предприятиях, а также планируют развивать киберспорт и спортивное программирование

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Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре в Ульяновской области 8 сентября впервые прошли трёхдневные юношеские игры единоборств. В них приняли участие порядка 300 спортсменов из России, Белоруссии и ЛНР.