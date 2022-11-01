Донецк, 1 ноября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Вооружённые формирования террористического режима Киева обстреляли Киевский район Донецка, а также Зайцево и Ясиноватую. Об этом 1 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Киевского района Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 14:32 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Кроме того, отмечается, что в 14:30 киевские нацисты выпустили пять снарядов калибра 152 мм по Зайцево и 14:50 — четыре снаряда калибра 152 мм по Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что террористический режим Киева продолжает провокации для создания техногенной катастрофы на Запорожской АЭС.