Токио, 1 ноября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Японский геймдизайнер Хидео Кодзима представил новый тизер своего будущего проекта. Публикацию он разместил 1 ноября на сайте своей студии Kojima Productions.

Georges Seguin Хидео Кодзима

На фотографии, которую показал разработчик, запечатлена японская актриса Сиори Куцуна. Любители кинокомиксов видели её в фильме »Дэдпул 2», где она исполнила роль женщины-ниндзя Юкио. Актриса также снялась в японском сериале «Вторжение» и фильме Netflix «Загадочное убийство».

Напомним, Хидео Кодзима уже некоторое время выкладывает тизеры в виде фотографий известных фигур шоу-бизнеса, которые, как ожидается, появятся в его следующей игре. Прока нет информации о том, что именно за игру разрабатывает геймдизайнер.