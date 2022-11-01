Казань, , 17:18 — REGNUM Опыт Татарии по укреплению контактов и расширению взаимодействия с соотечественниками отмечен как один из наиболее успешных. Данная тема обсуждалась 1 ноября во время Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на сентябрь 2022 года, в Татарию поступило более 360 заявлений на участие в федеральной программе переселения соотечественников. Председатель Госсовета, председатель координационного совета по делам соотечественников при главе РТ Фарид Мухаметшин подчеркнул, что многие российские регионы готовы принять соотечественников, чтобы жить и трудиться в одной большой братской семье.

Одним из направлений взаимодействия с соотечественниками в Татарии стало привлечение их к участию в крупных республиканских мероприятиях. В этом году под знаком 1100-летия со дня официального принятия ислама Волжской Булгарией, соотечественники стали делегатами и гостями Всероссийского форума татарских религиозных деятелей.

В качестве позитивного примера взаимодействия глава республиканского парламента назвал праздник Сабантуй. В 2022 году он прошел в 48 регионах России и в 20 зарубежных странах.

«Времена несколько изменились, сегодня важно наращивать не только гуманитарную, но и экономическую составляющую взаимодействия с соотечественниками. Будем прикладывать все усилия, чтобы поддерживать такие коммуникации и контакты. Мы поддерживаем людей, уехавших из России, в их стремлении вернуться на историческую родину. Ждем их и, конечно, стараемся помочь», — заключил Мухаметшин.

Как сообщало ИА REGNUM, МВД России готово поддержать любую инициативу, связанную с переселением соотечественников из-за рубежа.

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