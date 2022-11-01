Вашингтон, 1 ноября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Граждане США относятся к грядущим выборам в Конгресс с меньшим вниманием и энтузиазмом, чем четыре года назад, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения The Hill.

Whitehouse.archives.gov Выборы в США

Как показал опрос общественного мнения, проведенный Gallup, о том, что они «довольно много» думали о выборах в Конгресс в этом году, заявили около 49% американских граждан. В 2018 году этот показатель достигал отметки в 54%. Тогда явка на промежуточных выборах была рекордно высокой.

Кроме того, о том, что «немного» обдумали выборы в этом году, заявили 44% американцев.

Gallup отмечает, что то, насколько сильно заботят выборы граждан, напрямую влияет на уровнь явки избирателей.