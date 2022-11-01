Москва, , 15:13 — REGNUM Для Японии вопрос поставок энергоресурсов извне является вопросом выживания ещё с конца XIX века, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Клюкин.

Флаги США и Японии U.S. Marine Corps

«Собственных запасов энергоносителей уже с тех времен не хватало для удовлетворения потребностей японской промышленности. Это во многом предопределило экспансию Японии на материк, вынудив вступить в конфликты с Китаем, Кореей и Россией.

В 1941 году США объявили эмбарго на поставку в Японию нефти и нефтепродуктов, следствием чего стало нападение на Перл-Харбор. Итоговой капитуляции Японии в 45 году потеря поставок угля из Маньчжурии и Кореи и нефти с концессий на Сахалине способствовали не меньше, чем американские бомбардировки.

В текущих условиях, когда после аварии на Фукусиме японская атомная энергетика сворачивается, поставки нефти и газа для страны становятся критическими. Конкурировать за поставки из других регионов с Китаем и Индией Япония не способна — производство в стране не настолько рентабельно.

Фактически, США своей политикой санкций обрекает японскую промышленность на схлопывание, как и экономику Европы», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, без энергоресурсов Япония не в состоянии продолжать полноценную экономическую деятельность, заявил глава японской компании Itochu, принимающей участие в проекте «Сахалин — 1» Масахиро Окафудзи.

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