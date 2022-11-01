Москва, , 15:12 — REGNUM Несмотря на информацию о том, что экс-премьер Великобритании Лиз Трасс якобы могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после подрыва на «Северных потоках», Лондон не станет объясняться с Россией по данному вопросу. Об этом заявил RT политолог Руслан Бальбек.

Лиз Трасс U.S. Department of State

«Думаю, никакой реакции Лондона не последует, это традиционно русофобская страна, и они не пожелают отчитываться перед своими противниками. Сегодня в мире уже нет такого скандала, который бы смутил англий ское правительство», — сказал Бальбек.

Он отметил, что Великобритания даёт ответы лишь тогда, когда ей «это нужно»: «Сейчас запустят вброс, мол, русские это сами придумали, а у Лиз Трасс даже телефона нет, у секретаря просит. Так что я бы не придавал значения поведению англичан, они не изменятся в лучшую сторону. Впрочем, это хороший пример нам — делай что нужно для страны и игнорируй скандалы, это позиция сильного».