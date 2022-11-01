Москва, , 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил Федерацию дзюдо России с 50-летием. Об этом 1 ноября сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин на тренировке по дзюдо Kremlin.ru

«Ваша авторитетная общественная организация многое делает для того, чтобы такой динамичный, зрелищный вид спорта оставался в числе наиболее популярных в стране, чтобы отечественная школа дзюдо уверенно продолжала свои победные традиции, которые складывались из достижений и успехов наших ярких, талантливых атлетов на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и мира», — сказано в сообщении.

Президент указал на заслуги федерации в создании условий для развития дзюдо. По его словам, организация занимается разработкой и применением лучших методик и практик, совершенствованием тренировочной инфраструктуры, подготовкой и проведением соревнований, вовлечением молодёжи в занятия спортом.

Глава государства подчеркнул, что такая деятельность является значимым вкладом в достижение общенациональной задачи повышения качества и продолжительности жизни людей.

По словам Путина, во многом благодаря усилиям федерации интерес к спортивному единоборству с его уникальной историей и философией только растёт.

«И это отрадно, ведь дзюдо закаляет характер, воспитывает выдержку и волю, учит быстро принимать решения, с уважением относиться к соперникам», — отметил глава государства.

Напомним, Федерация дзюдо СССР была создана после Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене. Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо.