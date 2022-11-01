Москва, 1 ноября 2022, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил Федерацию дзюдо России с 50-летием. Об этом 1 ноября сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин на тренировке по дзюдо
Владимир Путин на тренировке по дзюдо
Kremlin.ru

«Ваша авторитетная общественная организация многое делает для того, чтобы такой динамичный, зрелищный вид спорта оставался в числе наиболее популярных в стране, чтобы отечественная школа дзюдо уверенно продолжала свои победные традиции, которые складывались из достижений и успехов наших ярких, талантливых атлетов на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и мира», — сказано в сообщении.

Президент указал на заслуги федерации в создании условий для развития дзюдо. По его словам, организация занимается разработкой и применением лучших методик и практик, совершенствованием тренировочной инфраструктуры, подготовкой и проведением соревнований, вовлечением молодёжи в занятия спортом.

Глава государства подчеркнул, что такая деятельность является значимым вкладом в достижение общенациональной задачи повышения качества и продолжительности жизни людей.

По словам Путина, во многом благодаря усилиям федерации интерес к спортивному единоборству с его уникальной историей и философией только растёт.

«И это отрадно, ведь дзюдо закаляет характер, воспитывает выдержку и волю, учит быстро принимать решения, с уважением относиться к соперникам», — отметил глава государства.

Напомним, Федерация дзюдо СССР была создана после Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене. Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо.