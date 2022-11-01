Курск, , 15:11 — REGNUM Министром внутренней и молодёжной политики Курской области назначен Евгений Лобов, сообщил 1 ноября в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

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«Подписал распоряжение о назначении Евгения Лобова министром внутренней и молодёжной политики Курской области. Владимир Гребенкин, ранее возглавлявший областной комитет молодёжной политики, займет должность первого заместителя министра внутренней и молодёжной политики», — сообщил Старовойт.

Он уточнил, что формирование правительства Курской области ведётся в рамках утверждённой ранее структуры исполнительной власти. Полностью завершить процесс планируется до конца 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, новая структура правительства Курской области предполагает должности шести заместителей губернатора и четырёх заместителей председателя правительства, а также создание 17 министерств.