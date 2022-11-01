Бугульма, Татария, , 16:26 — REGNUM В Татарии в Бугульминском городском суде осудили двоих местных жителей в возрасте 22 и 23 лет за покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием интернета в особо крупном размере. Свою вину мужчины признали, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

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Установлено, что в декабре 2021 года горожане приобрели бесконтактным способом у неустановленного лица около 600 грамм синтетических наркотиков. Позже они распределили запрещенные вещества на 463 разовые дозы для дальнейшего сбыта. Действия злоумышленников пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Суд приговорил мужчин к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с конфискацией в доход государства мобильного телефона и электронных весов, являвшихся средствами совершения преступления. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в Татарии отец с сыном оборудовали лаборатории по выращиванию наркосодержащих растений. Одна из них находилась в частном доме в поселке Новочувашский Зеленодольского района, вторая — в гараже одного из кооперативов Казани.

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