Москва, 1 ноября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Вооруженные силы России поразили за сутки восемь пунктов управления ВСУ, сообщили 1 ноября в Министерстве обороны РФ.

Mil.ru Пуск ракет

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены восемь пунктов управления ВСУ в районах города Николаев, населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Андреевка Херсонской области, Водяное Донецкой Народной Республики, Купянск, Степовая Новоселовка, Ивановка и Голубовка Харьковской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, было уничтожено 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 154-х районах, три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Колодези, Невское Донецкой Народной Республики и Новая Каменка Херсонской области.