Москва, , 15:06 — REGNUM Планируемые правительством Германии меры по субсидированию газа потребителям не решают кардинально проблемы, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «ИВА Траст» Виктор Шахурин.

Газ Novatek.ru

«Во-первых, субсидируется лишь часть потребления (до 70% предприятиям и до 80% населению). То есть расходы всё равно существенно возрастут. Более того, субсидии будут препятствовать более экономному расходованию газа.

Во-вторых, для предприятий субсидии обусловлены требованием сохранения 90% объемов производства и сохранения персонала.

В условиях снижающегося спроса и инфляции овчинка может не стоить выделки — если произведенную продукцию не удастся реализовать, а зарплаты повышать, то, возможно, сокращение производства и штата окажется более выгодным решением.

В-третьих, субсидии лягут на бюджет тяжелым грузом в ситуации рецессии в экономике и, соответственно, сокращения налоговых поступлений. То есть, государству придется наращивать долг, причем в ситуации, когда ведущие центробанки повышают учетные ставки.

Соответственно, на будущее это вызовет рост расходов на обслуживание долга, сокращение бюджетных расходов, рост инфляции, снижение доверия в банковской системе.

Таким образом, кризис будет растягиваться во времени но при этом в целом на экономику будет оказывать даже более сильное воздействие», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти ФРГ для поддержки потребителей планируют утвердить предложения по лимиту на повышение стоимости газа, а также по выделению 91 млрд евро субсидий на 2023 год.

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