Москва, , 15:05 — REGNUM Террористический режим Киева продолжает провокации для создания техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. Об этом 1 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Запорожская АЭС (сс) DENAMAX

«В течение суток артиллерией ВСУ было выпущено более двадцати снарядов по северо-западной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Стрельба велась из района подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что российская артиллерия подавила ответным огнём вражеские огневые средства и подчеркнул, что радиационная обстановка в районе Запорожской АЭС остаётся в норме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские военные успешно отразили все попытки наступления киевских нацистов на купянском направлении.